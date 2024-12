Mehr als 14 Millionen Fans haben einen Auftritt der US-Rapper Snoop Dogg und Eminem in dem beliebten Online-Videospiel Fortnite live mitverfolgt. Das sei ein Publikumsrekord, teilten die Entwickler auf der Plattform X mit. Auch die Rapperin Ice Spice und Sänger Juice Wrld standen auf der virtuellen Bühne.

In Fortnite kämpfen die Spieler normalerweise ums Überleben. Auf einer virtuellen Insel treten die Spieler gegeneinander an mit dem Ziel, am längsten am Leben zu bleiben. Musiker haben das Spiel schon länger als Bühne für sich entdeckt. Während der Corona-Pandemie trat dort Travis Scott auf. In diesem Jahr waren dort Billie Eilish und Metallica zu sehen.