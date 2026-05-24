Zwei verurteilte Straftäter fliehen Anfang Mai aus dem Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen - einer von ihnen ist nun gefasst. Der Mann wurde im Ausland aufgegriffen.
24.05.2026 - 17:06 Uhr
Einer der vor rund drei Wochen aus der Psychiatrie in Emmendingen entflohenen Straftäter ist in Frankreich festgenommen worden. Der 26-Jährige wurde am Samstagabend im Großraum Paris aufgegriffen, wie die Polizei mitteilte. Wegen des Europäischen Haftbefehls, der aufgrund seiner Flucht erlassen wurde, befinde er sich derzeit in Frankreich in Haft. Zu den weiteren Umständen der Festnahme können der Polizei zufolge noch keine weiteren Angaben gemacht werden.