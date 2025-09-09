Die Emmys gelten als bedeutendste Fernsehpreise der Welt. Einer geht nun an den Ludwigsburger Emanuel Fuchs vom Stuttgarter Studio Accenture Song VFX. Wie kam es dazu?
09.09.2025 - 09:31 Uhr
„Bliss“, also Glück oder Glückseligkeit, heißt eine Folge der Miniserie „The Penguin“, die im selben Universum wie „Batman“ spielt. Das Gefühl des Ludwigsburgers Emanuel Fuchs ähnelte wohl dem Serientitel, als er am Wochenende in Los Angeles einen Emmy – den weltweit bedeutendsten Fernsehpreis – erhielt. Da machte es auch nichts, dass er sich den Preis mit acht anderen teilte.