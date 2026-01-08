Emmy-Preisträger im Bosch-Areal: Wie Stuttgarter Animationskünstler der KI-Konkurrenz die Stirn bieten

Die rasanten Fortschritte der Künstlichen Intelligenz sorgen auch in der Filmbranche für Diskussionen: Werden Algorithmen bald Animationskünstler ersetzen? Für Heiko Burkhardsmaier ist die Antwort klar. „KI kann nicht das, was Menschen können“, sagt der Leiter des Stuttgarter Accenture-Standorts. Sie könne Abläufe beschleunigen und unterstützen, aber keine Geschichten erzählen, keine Emotionen bewerten und keine künstlerischen Entscheidungen treffen. „Und am Ende entscheidet die Qualität“, erklärt er, „nur dann ist ein Film oder eine Serie erfolgreich.“