Manche Menschen sind dauernd verliebt, sie jagen geradezu den Schmetterlingen im Bauch hinterher. Dass Personen dazu neigen, schnell romantische Gefühle zu entwickeln, hat verschiedene Gründe – und kann problematisch sein.

Annika Mayer 13.12.2024 - 14:40 Uhr

Ted Mosby reicht ein Blick und er ist schockverliebt. Der Hauptcharakter der US-amerikanischen Sitcom „How I Met Your Mother“ sucht 208 Folgen lang die große Liebe, nach der er sich so sehr sehnt. Dabei verknallt sich der New Yorker Architekt ständig in die verschiedensten Frauen, stürzt von Flirt zu Flirt, von Beziehung zu Beziehung. Er scheint fast schon süchtig danach zu sein, sich zu verlieben. Immer wieder meint er, die Frau seines Lebens vor sich zu haben. Er gesteht nach einem ersten Date seine Liebe oder macht nach wenigen Monaten einen Heiratsantrag. Von langer Dauer sind seine Beziehungen aber nie.