Der Musiker zeigt bei «Sing meinen Song» erstmals seine Tränen – und sieht darin einen persönlichen Fortschritt.

dpa 11.04.2026 - 06:00 Uhr

Köln - Musiker Mark Forster (43) hat bei den Dreharbeiten zur neuen Staffel "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" vor laufenden Kameras geweint – nach eigenen Angaben eine Premiere. "Ich finde es ja immer bewundernswert, wenn Menschen einfach so weinen können. Ich bin eher der Typ, der das nur macht, wenn es gar nicht anders geht, und irgendwie fand ich das von mir persönlich ganz cool", sagte Forster der Deutschen Presse-Agentur.