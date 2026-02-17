Im Stuttgarter Rathaus geht es am Montag bunt zu. OB Nopper empfängt die Narren aller Stuttgarter Fasnets- und Karnevalsgesellschaften – und dichtet über klamme Kassen.
17.02.2026 - 10:06 Uhr
Hexen, Faschingsprinzesinnen, Guggenmusiker oder Funkenmariechen – sie alle hatten am Montag (den man, je nach karnevalistischer Couleur, in Stuttgart Fasnets- oder Rosenmontag nennt) einen Termin im Rathaus. Pünktlich um 11.11 Uhr fielen die Präsidentin des Festkomitees, Anita Rösslein, und die Vertreterinnen und Vertreter aller Stuttgarter Fasnets- und Karnevalsgesellschaften bei Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) ein.