Normalerweise wird bei einem herausragenden sportlichen Titelgewinn ein offizieller Empfang im Rathaus angesetzt – mit Händeschütteln, warmen Worten, einem Blumenstrauß und vielleicht sogar einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Bei der für den TSV Schmiden antretenden Darja Varfolomeev sieht der Fall etwas anders aus. Das Gold-Mädchen von der Rhythmischen Sportgymnastik gewann in Paris den Mehrkampf und krönte sich zur ersten deutschen Olympiasiegerin in dieser Sportart – weshalb sich die Stadt Fellbach entschlossen hat, die junge Ausnahmeathletin nicht nur mit einer Feierstunde im kleinen Kreis, sondern auf der großen Bühne zu ehren.

Beeindruckt von den tollen Leistungen

„Wir haben mit unseren Olympiateilnehmerinnen mitgefiebert und mitgezittert. Wir waren beeindruckt von den tollen Leistungen. Und wir sind stolz, dass eine Olympiasiegerin vom TSV Schmiden kommt“, erklärt Oberbürgermeisterin Gabriele Zull die Abkehr vom sonst üblichen Ehrungsprotokoll. Stattfinden soll der feierliche Empfang für Darja Varfolomeev beim Abschluss der Konzertreihe „Live im Park“ am 5. September auf dem Palm-Platz vor der Schwabenlandhalle – und damit vor mehreren hundert Besuchern. Neben der erfolgreichen Sportgymnastin werden auch die weiteren im Bundesstützpunkt Schmiden trainierenden Olympia-Teilnehmerinnen auf der Bühne erwartet. Margarita Kolosov beispielsweise zeigte in Paris ebenfalls eine beeindruckende Leistung und war im Mehrkampf erst am letzten Gerät vom Bronze-Rang verdrängt worden. Qualifiziert für Olympia hatten sich auch Emilia Wickert und Hannah Vester aus der in Schmiden trainierenden Gruppe.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Rhythmische Sportgymnastik Historisch: Varfolomeev krönt sich zur Olympiasiegerin Die sechsmalige Weltmeisterin ist auch beim sportlichen Höhepunkt nicht zu schlagen. Darja Varfolomeev heimst Gold für Deutschland ein.

„Wir haben bei Live im Park besondere Konzerterlebnisse gehabt und freuen uns, den Besuchern zum Abschluss noch ein außermusikalisches Highlight bieten zu können – die Begegnung mit Olympiateilnehmerinnen und einer Goldmedaillengewinnerin“, sagt Gerhard Ammon, Geschäftsführer der Stadtwerke Fellbach. Geplant ist der Empfang am 5. September um 18.30 Uhr, vor dem Auftritt von Vincent Varus und Band. Im Anschluss stehen die jungen Sportlerinnen noch für ein „Meet & Greet“ zur Verfügung. In einem Pavillon unweit der Bühne gibt es die Möglichkeit für Fotos und Autogramme. Beim Glücksrad können die Besucherinnen und Besucher kleine – sportliche – Überraschungen gewinnen.