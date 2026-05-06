ElaSports in Filderstadt verbindet effektives EMS-Training zur gezielten Stärkung der Tiefenmuskulatur mit innovativen Wellnesslösungenund vereint so Training, Regeneration und perspektivisch auch Physiotherapie.

NPG Digital 19.05.2026 - 07:49 Uhr

ElaSports positioniert sich als modernes EMS-Studio mit Fokus auf nachhaltige Rückengesundheit. Im Mittelpunkt steht ein innovatives Trainingkonzept, das gezielt die Tiefenmuskulatur aktiviert – ein entscheidender Faktor für die Stabilisierung der Wirbelsäule. Durch die Kombination aus elektrischer Muskelstimulation und funktionellen Übungen werden auch schwer erreichbare Muskelgruppen effizient angesprochen. Das Ergebnis ist ein Training, das Haltung, Stabilität und Körperbewusstsein nachhaltig verbessern kann.

Rückentraining neu gedacht: Ganzheitlicher Ansatz für mehr Stabilität Das EMS-Training bei ElaSports setzt auf eine ganzheitliche Aktivierung der gesamten Rückenkette. Statt isolierter Übungen wird ein funktioneller Trainingsansatz verfolgt, der den Körper als Einheit betrachtet. Besonders die tiefliegenden Muskelstrukturen profitieren von dieser Methode, wodurch langfristig eine bessere Körperhaltung und eine Entlastung der Wirbelsäule unterstützt werden können.

Innovation, Komfort und individuelle Betreuung

Das Training bei ElaSports in Filderstadt ist schon ab 99 Euro im Monat möglich und findet in einem modernen Studio statt. Ein besodneres Merkmal ist das vollständig kabellose EMS-System, das für maximale Bewegungsfreiheit während des Trainings sorgt.

Zeitsparendes und gelenkschonendes Training

Das EMS-Training bei ElaSports zeichnet sich durch eine besonders hohe Effizzienz aus: Bereits eine Trainingseinheit von nur etwa 20 Minuten pro Woche kann ausreichen, um gezielte Reize für den Muskelaufbau und die Stabilisierung des Körpers zu setzen. Durch elektrische Muskelstimulation erfolgt das Training zudem gelenkschonend, wodurch es sich auch für Personen eignet, die klassische Belastungen vermeiden möchten.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Unterstützung beim Abnehmen sowie auf der gezielten Kräftigung der Rückenmuskulatur, was sich positiv auf bestehende Rückenbeschwerden auswirken kann. Ergänzt wird das Training durch persönliches Coaching und regelmäßige Körperanalysen, die eine präzise Abstimmung auf individuelle Voraussetzungen und Ziele ermöglichen. Auf dieser Basis wird das Trainingskonzept kontinuierlich angepasst.

Lymphdrainage-Liege als Ergänzung zum EMS-Training

Neben dem aktiven Training erweitert ElaSports das Angebot durch moderne Wellnesslösungen. Die Lymphdrainage-Liege bietet eine passive Anwendung zur Förderung der Regeneration und des Wohlbefindens. Durch sanfte Druckimpulse kann der Lymphfluss angeregt werden, was den Körper bei der Entschlackung und Entspannung unterstützt. Diese Kombination aus Training und Regeneration schafft ein ganzheitliches Gesundheitskonzept.

EMS-Studio mit geplanter Physiotherapie-Erweiterung

ElaSports entwickelt sich kontinuierlich weiter und plant die Integration physiotherapeutischer Leistungen. Ziel ist es, ein umfassendes Angebot zu schaffen, das sowohl Prävention ist, als auch rehabilitative Maßnahmen abdeckt. Die Verbindung aus EMS-Training, Wellness und Physiotherapie ermöglicht eine individuelle Betreuung auf hohem Niveau.

Weitere Informationen zum EMS-Training, zur Lymphdrainage-Liege und zum ganzheitlichen Konzept sind auf der Webseite von ElaSports verfügbar.