Fashion-Fauxpas bei der EnBW-Bilanzpressekonferenz. Die beiden Vorstände tragen versehentlich identische Outfits. Stamatelopoulos reagiert mit einem Wortspiel.
25.03.2026 - 14:19 Uhr
Dunkler Anzug, weißes Hemd – und das gleich zweimal: EnBW-Chef Georg Stamatelopoulos und Finanzvorstand Thomas Kusterer sorgten am Mittwoch bei der Bilanzpressekonferenz in Stuttgart zunächst für Schmunzeln, bevor es um Milliarden ging. Der Partnerlook war so perfekt, dass selbst der Vorstandschef nicht daran vorbeikam.