Ab Dezember wird das Laden von E-Autos bei der EnBW günstiger. Später sinken auch die Preise für Strom und Gas. Millionen Menschen profitieren. Wie hoch die Entlastung ausfallen kann.
05.11.2025 - 07:12 Uhr
Viele Verbraucher zahlen beim Energieversorger EnBW zum Jahreswechsel weniger für Gas, Haushalts- und Wärmestrom. Bereits zum 1. Dezember sinken die Preise für das Laden von Elektrofahrzeugen, wie der Karlsruher Konzern mitteilte. Insgesamt seien rund drei Millionen Kundinnen und Kunden betroffen.