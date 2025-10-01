Ende des Uhinger Traditionsbetriebs „Es herrscht Endzeitstimmung“
Die letzten drei Monate des insolventen Autozulieferers sind angebrochen, der Betrieb läuft deutlich reduziert. Die Abwicklung geht wie geplant vonstatten.
„Auch wenn wir es wussten, jetzt, wo das letzte Viertel angebrochen ist, liegt man schon manchmal nachts im Bett und denkt sich: Das ist alles unglaublich.“ Betriebsratschef Stilianos Barembas wird emotional, wenn er über das nahende Ende von Allgaier Automotive spricht. Zum 31. Dezember werden in dem Uhinger Traditionsbetrieb für immer die Lichter ausgehen. „Wir fahren im reduzierten Betrieb, es gibt kaum noch drei Schichten“, gibt Barembas einen Einblick. Die Belegschaft arbeite auch nur noch sieben Stunden laut Tarifvertrag, „das wird beinahe täglich dünner“. Noch müsse keiner der rund 550 Mitarbeitenden zu Hause bleiben. „Doch man merkt, dass es dem Ende zugeht. Und das macht mir massiv zu schaffen“, sagt der Betriebsratsvorsitzende. „Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich arbeite seit 27 Jahren hier, die Hallen waren immer voll. Und jetzt gibt es welche, die sind besenrein. Die Anlagen sind abgebaut.“