Ende einer Ära Nach 45 Jahren: Marbacher Blumenladen schließt für immer
Die frühere „Blumenecke“, heute „Werkstatt für Florales“, in der Marbacher Grabenstraße ist bald Geschichte. Ende April hören Silvia und Martin Schmid altersbedingt auf.
Die frühere „Blumenecke“, heute „Werkstatt für Florales“, in der Marbacher Grabenstraße ist bald Geschichte. Ende April hören Silvia und Martin Schmid altersbedingt auf.
Aus gelben Rosen, gelben Ranunkeln und Margeriten entsteht in den Händen von Silvia Schmid gerade Tischschmuck für eine Trauung. Es ist vermutlich die letzte Hochzeits-Deko, die da in der „Werkstatt für Florales“ in der Marbacher Grabenstraße gerade entsteht. Nach fast 45 Jahren Floristik nehmen Silvia und Martin Schmid endgültig Abschied von ihren Kunden.