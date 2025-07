Nach fast 30 Jahren hört der Schlagzeuger Matt Cameron bei der Rock-Band Pearl Jam auf. Zum Abschied gibt es von beiden Seiten warme Worte - aber keine Informationen über einen möglichen Nachfolger.

dpa 07.07.2025 - 20:54 Uhr

New York - Nach fast 30 Jahren am Schlagzeug von Pearl Jam verlässt der Musiker Matt Cameron (62) die Band. Cameron bedankte sich via Instagram bei seinen Bandkollegen für die "Chance seines Lebens", die sie ihm mit seiner Aufnahme 1998 gegeben hätten. "Es war eine unglaubliche Zeit", schrieb Cameron weiter.