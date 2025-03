Prozess um getöteten Rouven Laur Wie der mutmaßliche Polizistenmörder im Netz zu hassen lernte

Der des Mordes am Mannheimer Polizisten Rouven Laur Angeklagte sagt aus, von einem Online-Prediger zur Messerattacke aufgestachelt worden zu sein. Vor Gericht erläutert er, was er am Islamischen Staat bewundert.