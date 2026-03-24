Endometriose Der lange ignorierte Schmerz der Frauen
Endometriose als Modediagnose? Ein Irrtum. Die steigenden Diagnosen zeigen vielmehr, wie Gesundheitspolitik jahrzehntelang versagt hat, meint unsere Autorin Nina Ayerle.
Endometriose als Modediagnose? Ein Irrtum. Die steigenden Diagnosen zeigen vielmehr, wie Gesundheitspolitik jahrzehntelang versagt hat, meint unsere Autorin Nina Ayerle.
Kaum eine Krankheit steht so sehr für die Vernachlässigung von Frauen in der Medizin wie Endometriose. Schmerzen während der Periode? Lange ein Tabu. Ärzte erklärten die Beschwerden seien „normal“. Ein Irrtum. Der Arztreport der Barmer zeigt: Mit wachsendem Bewusstsein steigen die Diagnosen – und dadurch erst haben sich die Methoden, mit denen die Krankheit erkannt wird, verbessert.
Die globalen Süßwasservorräte schwinden immer mehr. Die Welt wird trockener, wie neue Analysen zeigen. Der Anteil der für ihre Verhältnisse zu trockenen Regionen hat sich seit 2009 verdreifacht.
Seit Ende der 1980er Jahre liegt die „Komsomolez“ auf dem Meeresgrund. Nun zeigen neue Messungen an dem gesunkenen sowjetischen Atom-U-Boot alarmierende Werte. Trotzdem geben Forscher für die großen Fischbestände vorerst Entwarnung.
Antimaterie: Diese geheimnisvolle Substanz des Universums beflügelt die Fantasie und schürt gleichzeitig bei vielen Menschen Ängste. Nun soll sie erstmals auf der Straße transportiert werden. Droht der Weltuntergang?