Jetzt geht die XXL-WM los. Mexiko spielt im Rekord-WM-Stadion gegen Südafrika. Der Mitgastgeber will für den ersten Stimmungsknall sorgen. Doch Proteste und dunkle Wolken sind längst aufgezogen.
10.06.2026 - 09:59 Uhr
Mexiko-Stadt - Der Anpfiff zur bisher größten Fußball-WM soll zum Stimmungszünder für das weltweite Milliardenspektakel werden. La Ola, Mariachi-Musik, Fiesta Mexicana und ein vollmundiges Versprechen vom Trainer des Mitgastgebers. Doch Mexiko-Stadt gleicht vor dem Duell des Mitgastgebers im legendären Aztekenstadion gegen Südafrika am Donnerstag um 13.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ/ZDF und Magenta TV) vor allem einer großen Problemzone.