Auch im neunten Duell in Serie mit Jannik Sinner ist für Alexander Zverev nichts zu holen. Beim Endspiel in Madrid ist der Leistungsunterschied eklatant. Der Gewinner schreibt Masters-Geschichte.
03.05.2026 - 18:16 Uhr
Madrid - Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev hat seinen ersten Saisontitel nach einer erneuten Lehrstunde durch Dominator Jannik Sinner verpasst. Der 29-Jährige kassierte im Finale des Masters-1000-Turniers in Madrid seine neunte Niederlage in Folge gegen den Italiener - und die war besonders schmerzhaft und nach nicht mal einer Stunde besiegelt. Mit 1:6, 2:6 verlor der völlig chancenlose Hamburger gegen den Weltranglistenersten, der einen weiteren Meilenstein seiner Karriere setzen konnte.