Gregor Braun gibt auf seinem Enduro Mountainbike noch einmal alles am letzten Anstieg, angefeuert von zahlreichen Zuschauern und anderen Fahrern bei der Prüfung an Stage fünf. Der Kurs führt durch eine Slalomstrecke, geformt aus Autoreifen und endet auf einer Rampe. Nach der Auslesung des Chips an seiner Hand weiß er, dass er 30 Sekunden für diesen Abschnitt benötigt hat. „Jetzt macht der Oberschenkel zu“, sagt er. Nicht umsonst hieß die letzte Stage bitteres Ende und war den Fahrern im Gegensatz zu den anderen Prüfungen im Vorfeld nicht bekannt.,

Braun, nicht zu verwechseln mit dem einstigen Doppel-Olympiasieger im Bahnradfahren von 1976, ist der erste Finisher beim 1. „Bottgnar happy - Open Enduro Race“ am Dorfhaus in Prevorst, organisiert von den Trailsurfers Baden-Württemberg aus Oberstenfeld. 24 Kilometer hat der Mann aus Offenburg in den Beinen, 800 Höhenmeter hat er bewältigt und fünf Stages absolviert, an denen die Zeit gemessen wird. In der Addition kommt der 27-Jährige auf 10:09,66 Minuten. „Ein Platz unter den Top Ten am Ende wäre geil“, sagt der Industriemeister, der seit zehn Jahren in der Kategorie Enduro fährt. Am Ende wird es für ihn Rang acht. Platz eins geht an den Lokalmatadoren von den Trailsurfern Michael Layer, der rund 30 Sekunden schneller war an den Prüfstellen.

Die Biker haben ihr Werkzeug immer dabei. Foto: Werner / Kuhnle

Brauns Kumpel Tim Scholz belegte Rang 23. Die beiden starten jedes Jahr bei drei oder vier dieser Rennkategorien und loben die Premiere in Prevorst. „Kompliment an die Organisation mit den Verpflegungsstationen, den Streckenhelfern. Die vierte Stage war technisch sehr anspruchsvoll“, sagt Timo Scholz. Anstrengend sei auch der letzte Transferabschnitt zwischen der vierten und fünften Stage gewesen. „Da haben wir auch mal geschoben“, sagt der 27-jährige. Ähnlich erging es auch Felix Kahl aus Schorndorf. Der erst 13-Jährige war einer der jüngsten Starter im Feld und benötigte elf Minuten für die Stages. „Es ist diese Mischung aus Ausdauer und Adrenalin, die den Sport ausmacht“, sagt Felix, der mit fünf Jahren mit dem Biken begonnen hat und bis zu drei mal die Woche im Wald trainiert. „Eine sehr stabile Leistung für sein Alter“, sagt Gregor Braun.

Das Adrenalin holt man sich hauptsächlich an den Stages, wo man sich und den Körper fordert und im Abstand von 50 Sekunden auf die Strecke geschickt wird. Auf den Transferstrecken dazwischen ist eher die Ausdauer gefragt, und man tauscht sich auch gerne mal mit den Mitfahren aus. Aber Ausruhen ist auch hier nicht angesagt.

Kurz ist der Tross auch auf der Straße unterwegs. Foto: Werner /Kuhnle

Enduro ist damit der Gegenentwurf zum Downhill, wo die Strecke immer nur abwärts in nur wenigen Minuten absolviert wird. „Hier sind die Fahrer immer auf der Bremse, während wir in die Pedale treten müssen“, sagt Tim Scholz, der für das Marketing eines Fahrradhellers in Würzburg zuständig ist. Enduro ist aber kein billiges Hobby – so ein Rad kostet zwischen 8000 und 10 000 Euro. Und da die Komponenten technisch immer besser werden, muss man immer wieder investieren. Jahrelang fuhr man die Räder auf 26 Zoll-Reifen – jetzt sei man bei 29 Zoll angelangt. „Das macht das Fahren einfacher, weil man den Untergrund weniger spürt“, sagt Gregor Braun. Steffen Link, Vorstandsmitglied bei den Trailsurfern betont, dass es beim Rennen keine Verletzten gegeben habe. „Und von den Teilnehmern wurde der Wunsch nach der nächsten Auflage geäußert“, sagt Link. Der Verein werde das prüfen. Wiederholung also nicht ausgeschlossen.