Zum „Bottgnar happy - Open Enduro Race“ in Prevorst werden 120 Teilnehmer erwartet. Es geht um Spaß, Adrenalin und Gemeinschaft.

Elke Rutschmann 12.07.2024 - 09:10 Uhr

Freiheit, Anstrengung, aber auch Adrenalin und der Wunsch, die eigenen Grenzen zu erweitern – all das zeichnet den Enduro-Sport für Mountainbiker aus. Und – diese Disziplin ist für sehr viele Menschen zugänglich. Das spiegelt sich in der Anmeldeliste für das erste „Bottgnar happy - Open Enduro Race“ wider, bei dem sich an diesem Samstag von 11 Uhr an 120 Teilnehmer auf den Kurs mit Start im Bergdorf Prevorst vom Dorfplatz aus stürzen werden.