Die Versicherung geht über ihre Vermögensverwaltung eine Partnerschaft mit dem französischen Energiekonzern ein. Es geht um elf Projekte, die die Energiewende in Deutschland voranbringen sollen.
03.03.2026 - 11:28 Uhr
Frankfurt/Main - Der Versicherungskonzern Allianz beteiligt sich an elf Batteriespeicherprojekten des französischen Energieversorgers TotalEnergies in Deutschland. Die Projekte würden bis 2028 in Betrieb genommen und die Energiewende direkt unterstützen, teilte die Vermögensverwaltungstochter Allianz Global Investors (Allianz GI) in Frankfurt mit.