Hohe Strompreise belasten Familien und Betriebe. In Deutschland gibt es für die Industrie eine Erleichterung. Die EU-Kommission schlägt das auch für Verbraucher vor - und hat weitere Ideen.
10.03.2026 - 20:44 Uhr
Straßburg - In der Debatte um Energiepreise schlägt die Europäische Kommission den Mitgliedstaaten vor, die Steuern auf Strom für Haushalte auf das von der EU festgelegte Minimum zu senken. Dadurch könnte die Stromrechnung für Verbraucher nach Angaben der Brüsseler Behörde um 14 Prozent beziehungsweise durchschnittlich 200 Euro pro Jahr niedriger werden.