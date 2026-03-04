Die Ölpreise kennen wegen des Konflikts im wichtigen Fördergebiet Nahost nur eine Richtung: nach oben.
04.03.2026 - 04:15 Uhr
Frankfurt/Main - Mit dem Beginn des Iran-Kriegs sind die Preise für Rohöl auf dem Weltmarkt kräftig gestiegen. Das für den europäischen Markt wichtige Öl der Sorte Brent aus der Nordsee hat sich in den ersten beiden Handelstagen der Woche deutlich verteuert. Der Preis stieg von etwa 72 Dollar je Barrel (159 Liter) am vergangenen Freitag um etwa 17 Prozent auf mehr als 85 Dollar. Sollte der Krieg im Nahen Osten länger andauern, rechnen Experten mit einem weiteren Preisanstieg am Ölmarkt.