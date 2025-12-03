Eigentlich wollte Schwarz-Rot die Stromsteuer für alle senken. Wegen leerer Kassen profitieren vorerst nur Unternehmen, keine Privatleute. Doch der Finanzminister macht den Stromkunden neue Hoffnung.

dpa 03.12.2025 - 15:48 Uhr

Berlin - Die Senkung der Stromsteuer für alle Stromkunden ist für Finanzminister Lars Klingbeil mittelfristig noch nicht vom Tisch. "Es bleibt (...) das Ziel dieser Regierung, sobald die notwendigen Mittel dafür da sind, dass wir diesen Schritt gehen", versicherte der SPD-Vorsitzende bei der Regierungsbefragung im Bundestag.