Die Millionengrenze hat der Bestand jüngst hinter sich gelassen - und der Boom hält an.

dpa 02.07.2025 - 05:15 Uhr

Bonn/Berlin - Die Zahl der Balkonkraftwerke in Deutschland ist im ersten Halbjahr um mehr als 220.000 gestiegen. Mit Stand 30. Juni waren am Dienstag bei der Bundesnetzagentur 1.009.390 dieser Anlagen in Betrieb gemeldet. Die tatsächliche Zahl dürfte noch etwas höher sein, da es eine einmonatige Frist für Nachmeldungen gibt und trotz Pflicht nicht alle Anlagen angemeldet werden.