In der Energiekrise 2022 wurden Vorgaben eingeführt, damit Gasspeicher gut gefüllt sind. Die Lage hat sich aber geändert. Nun reagiert das Wirtschaftsministerium.

dpa 29.04.2025 - 15:54 Uhr

Berlin - Die Vorgaben für Füllstände in deutschen Gasspeichern sollen abgesenkt werden. Das Bundeswirtschaftsministerium nennt in einem Entwurf für eine Verordnung als Grund, dass sich die Gasversorgungssituation durch zahlreiche Maßnahmen deutlich stabilisiert habe. Verwiesen wird auf die Möglichkeiten zur Anlandung von Flüssiggas in Terminals an Nord- und Ostsee sowie die Erhöhung der Pipeline-Importe aus Norwegen.