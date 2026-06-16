Nach dem Absacken zu Wochenbeginn haben sich die Ölpreise auf dem niedrigeren Niveau eingependelt. Der Markt wartet auf Details der Einigung zwischen den USA und Iran zum Ende des Krieges.
16.06.2026 - 08:05 Uhr
New York/London - Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel wenig bewegt. Die Notierung für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im August wurde am Morgen bei 82,76 Dollar gehandelt und damit knapp ein halbes Prozent schwächer als am Vortag. Seit dem starken Rückgang am Wochenende und Montagfrüh im Zuge der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges bewegen sich die Notierungen um die 83 Dollar.