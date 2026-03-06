Die Verbraucher in Deutschland spüren die Folgen des Iran-Kriegs. Was sollte die Politik tun?
06.03.2026 - 04:40 Uhr
Berlin - NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer bringt angesichts von Preissteigerungen infolge des Iran-Kriegs eine Senkung der Stromsteuer für alle auf das EU-Mindestmaß ins Spiel. "Jetzt in dieser Krise wäre das genau das richtige Signal", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Das liefert zusätzliche Anreize für Menschen, weg von Öl und Gas hin zu Elektroautos oder Heizungen zu kommen, die mit erneuerbarem Strom betrieben werden. Diesen Schritt könnte die Bundesregierung jetzt gehen." Die Stromsteuer zu senken, sei ein Wahlversprechen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gewesen.