In Hemmingen findet das vierte Energieforum statt. Und zwar in der Laurentiuskirche, denn es geht auch um die Bewahrung der Schöpfung.
17.11.2025 - 10:55 Uhr
Erneuerbare Energien schreibt das kleine Hemmingen seit Jahrzehnten groß. Konkret um „Klimawandel und Energiewende im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Bewahrung der Schöpfung“ geht es beim vierten Energieforum. Es findet am Mittwoch, 19. November, um 19 Uhr in der Laurentiuskirche statt. Diesmal werde ein Thema beleuchtet, das Gesellschaft, Politik und Kirche gleichermaßen bewegt, sagt der Bürgermeister Thomas Schäfer (CDU).