Der britische Ölkonzern profitiert von den hohen Preisen wegen des Iran-Kriegs. Zugleich ist BP von den Kämpfen weniger betroffen als die Konkurrenz. Die neue Konzernchefin startet mit Rückenwind.

dpa 28.04.2026 - 09:19 Uhr

London - Dank hoher Ölpreise hat der britische Ölkonzern BP zu Jahresbeginn seinen Gewinn mehr als verdoppelt. Im ersten Quartal betrug der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn rund 3,2 Milliarden US-Dollar (2,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen in London mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es knapp 1,4 Milliarden Dollar gewesen.