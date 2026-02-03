 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. EnBW will bewährten Geschäftsbereich verkaufen

Energiekonzern unter Druck EnBW will bewährten Geschäftsbereich verkaufen

Energiekonzern unter Druck: EnBW will bewährten Geschäftsbereich verkaufen
1
In rauerer See: EnBW-“Kapitän“ Stamatelopoulos Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Treue Kunden, gute Wachstumschancen – trotzdem will die EnBW das Contracting-Geschäft abstoßen. Plant der unter Druck geratene Konzern weitere Verkäufe?

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Beim landeseigenen Energiekonzern EnBW mehren sich die Anzeichen für eine angespannte wirtschaftliche Lage. Gerade erst hat das Unternehmen den Ausstieg aus zwei großen Windkraft-Projekten in Großbritannien verkündet, der zu einer Abschreibung von 1,2 Milliarden Euro führte. Darüber wird an diesem Mittwoch im Landtag auf Antrag der AfD-Fraktion debattiert. Nun wird bekannt, dass sich die EnBW von Unternehmensteilen trennen will – und einen bestimmten Verkauf bereits konkret vorbereitet: Für den Contracting-Bereich, der Komplett-Lösungen für Industrie, Immobilienwirtschaft und Kommunen liefert, wird derzeit ein Käufer gesucht. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte ein Sprecher des Unternehmens.

 

Unter Contracting im Energiebereich versteht man, dass ein externer Dienstleister die Energieversorgung eines Betriebs oder Gebäudes aus einer Hand plant, finanziert, baut und betreibt. Der Kunde bezahlt dafür, etwa über laufende Gebühren oder die Energiepreise. Die Kunden der EnBW in diesem Bereich kommen laut dem Sprecher überwiegend aus der Immobilienwirtschaft und der Industrie. Kommunale Anlagen machten etwa 20 Prozent aus, teilweise befänden sie sich außerhalb Baden-Württembergs.

Kommunen sehen Verkauf mit Sorge

Für Städte und Gemeinden ist der Energiekonzern beim Contracting ein wichtiger Partner, weshalb sie die Verkaufspläne mit Sorge sehen. Es könne auch nicht im Interesse des Landes sein, wenn sich die EnBW zur Stabilisierung ihrer Finanzen von dieser Sparte trenne, heißt es in kommunalen Kreisen. Offen blieb zunächst, inwieweit der Aufsichtsrat mit Vertretern des Landes und der oberschwäbischen Landkreise in das Vorhaben eingebunden ist.

Unsere Empfehlung für Sie

Milliarden-Abschreibung: EnBW-Debakel: Abenteuer mit bösem Ausgang

Milliarden-Abschreibung EnBW-Debakel: Abenteuer mit bösem Ausgang

Das Milliardendebakel der EnBW mit den britischen Windparks war absehbar. Nun darf es nicht ohne Konsequenzen bleiben, meint unser Kommentator.

Der EnBW-Sprecher wertete die Verkaufspläne als normalen Vorgang. Angesichts der in den nächsten Jahren geplanten Investitionen von bis zu 50 Milliarden Euro sei es „fester Bestandteil unserer Geschäftsroutine“, das Portfolio kontinuierlich zu überprüfen „hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Übereinstimmung mit unserer strategischen Ausrichtung“. Für das Contracting sprächen langjährige Kundenbeziehungen und gute Wachstumschancen, es gehöre jedoch „nicht zum unmittelbaren Kerngeschäft der EnBW“. Man suche nach einer „nachhaltigen und verantwortungsvollen Lösung“, für Kunden und Mitarbeitende gleichermaßen. Ein entsprechend fokussierter Käufer könne helfen, „die Potenziale des Contracting-Bereichs noch besser zu entfalten“.

Möglicher Verkaufserlös wird nicht beziffert

Nach Informationen unserer Zeitung läuft derzeit eine unverbindliche Bieterrunde; nach einer Unternehmensbewertung sollen dann verbindliche Angebote eingeholt werden. Zur Größenordnung eines möglichen Verkaufserlöses äußerte sich die EnBW nicht. Im Konzernmaßstab gilt der Bereich als relativ klein, sodass der Erlös überschaubar sein dürfte. Ob auch der Verkauf größerer Unternehmensteile erwogen wird, beantwortete das Unternehmen nicht konkret. Der kurzzeitige EnBW-Chef Andreas Schell hatte mit Blick auf den enormen Investitionsbedarf erwogen, das gesamte Gasgeschäft abzugeben. Dies wollten die Großaktionäre jedoch nicht, sie setzten weiter auf einen „integrierten Energiekonzern“ mit allen Sparten. Diesen Kurs verfolgte bisher auch der aktuelle Konzernchef Georg Stamatelopoulos.

Unsere Empfehlung für Sie

Teures Windpark-Aus: Milliardendebakel bei EnBW ohne Folgen?

Teures Windpark-Aus Milliardendebakel bei EnBW ohne Folgen?

Der Ausstieg aus britischen Meereswindparks wird für den Energiekonzern teuer. An Warnungen hatte es nicht gefehlt, doch sie wurden nicht gehört.

Das Verhältnis zu den Kommunen sähe der EnBW-Sprecher durch einen Verkauf des Contractings nicht belastet. Man biete ihnen auch in Zukunft ein „umfassendes Leistungsportfolio“. Die „langjährig gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ bleibe für das Unternehmen von besonderer Bedeutung.

Weitere Themen

Mercedes-Benz Werk Sindelfingen: Roboterküche versorgt Mercedes-Beschäftigte rund um die Uhr mit frischem Essen

Mercedes-Benz Werk Sindelfingen Roboterküche versorgt Mercedes-Beschäftigte rund um die Uhr mit frischem Essen

Im Mercedes-Werk in Sindelfingen kocht ab Sommer ein Roboterarm warme Mahlzeiten in wenigen Minuten – unabhängig von Schichtzeiten. Die normale Kantine bleibt bestehen.
Von Veronika Kanzler
Energiekonzern unter Druck: EnBW will bewährten Geschäftsbereich verkaufen

Energiekonzern unter Druck EnBW will bewährten Geschäftsbereich verkaufen

Treue Kunden, gute Wachstumschancen – trotzdem will die EnBW das Contracting-Geschäft abstoßen. Plant der unter Druck geratene Konzern weitere Verkäufe?
Von Andreas Müller
Erfahren Sie alles über die wichtigsten Unternehmenstermine am 3. Februar 2026. Quartalszahlen von AMD, PepsiCo, Pfizer und mehr. Bleiben Sie informiert!

Unternehmenstermine heute Wichtige Quartalszahlen von: AMD, PepsiCo, Pfizer, PayPal und mehr

Jeder Handelstag bringt wichtige Termine, die man im Blick behalten sollte. Auch heute stehen wieder wichtige Unternehmenstermine an. Der Tagesüberblick.
Von Matthias Kemter
Die Palantir-Aktie steigt um 12 % auf 140 Euro. Starke Quartalszahlen und ein optimistischer Ausblick treiben den Kurs. Erfahren Sie mehr über die Hintergründe.

Anleger begeistert Palantir-Aktie um 12 % gestiegen - Die Hintergründe

Die Palantir-Aktie legt kräftig zu und notiert aktuell bei 140 Euro. Doch was steckt hinter diesem Kursanstieg?
Von Matthias Kemter
Die Microsoft-Aktie fällt trotz starker Quartalszahlen. Erfahren Sie, welche Faktoren den Kursrückgang ausgelöst haben und warum Anleger skeptisch sind.

11 Prozent Kursrückgang Warum ist die Microsoft-Aktie so stark gefallen? - Der Hintergrund

Die Microsoft-Aktie hat in den letzten Tagen deutlich an Wert verloren. Trotz starker Quartalszahlen reagierten Anleger skeptisch, was zu einem Kursrückgang führte. Doch welche Faktoren haben diesen Abwärtstrend ausgelöst?
Von Matthias Kemter
Konzern aus Heidenheim: Medizinartikelhersteller Hartmann macht mehr Gewinn

Konzern aus Heidenheim Medizinartikelhersteller Hartmann macht mehr Gewinn

Hartmann kennen viele aus der Apotheke: Der Konzern stellt zum Beispiel Verbände und Desinfektionsmittel her. 2025 hat das schwäbische Unternehmen erneut zugelegt.
Die BaFin warnt 2026 vor wachsenden Gefahren für Finanzmärkte und Verbraucher. Erfahren Sie, welche Risiken drohen und wie Sie sich schützen können.

Finanzmärkte unter Druck BaFin warnt vor Marktkorrekturen

Die BaFin warnt vor wachsenden Gefahren an den Märkten. 2026 könnte ein entscheidendes Jahr für Finanzmärkte und Verbraucher werden. Alles Wichtige im Überblick.
Von Matthias Kemter
Dieter Zetsche: Ex-Daimler-Chef als Zeuge vor Gericht in Stuttgart erwartet

Dieter Zetsche Ex-Daimler-Chef als Zeuge vor Gericht in Stuttgart erwartet

Prominenter Zeuge vor Gericht: Ex-Daimler-Chef Zetsche soll zu mutmaßlichen Abgasverstößen bei Mercedes befragt werden. Gab es diese und lag dazu eine Entscheidung des Vorstands vor?
Der Goldpreis ist nach einer langen Rallye am vergangenem Freitag dramatisch eingebrochen. Erfahren Sie, welche Faktoren den Kurssturz ausgelöst haben und wie es mit dem Edelmetall weiter geht.

Absehbares Drama Goldpreis um über 20 % gefallen - Was passiert ist

Der Goldpreis hat über das Wochenende einen dramatischen Einbruch erlebt. Nach einer langen Rallye, die das Edelmetall auf Rekordhöhen trieb, kam es am Freitag zu einem plötzlichen Rückgang um rund 18 Prozent innerhalb eines Tages. Was hinter dem Kurssturz steckt.
Von Matthias Kemter
Der Silberpreis ist seit vergangenem Freitag um 42 Prozent gefallen und liegt aktuell bei 83 US-Dollar. Erfahren Sie, welche Faktoren diesen dramatischen Einbruch ausgelöst haben.

Größter Preissturz seit 1980 Silberpreis um 42 % gefallen - Die Gründe für den Absturz

Der Silberpreis hat am vergangenem Freitag einen dramatischen Einbruch erlebt und ist in nur 24 Stunden um 35 Prozent gefallen. Ein historischer Preissturz. Was hinter dem Preisbeben steckt.
Von Matthias Kemter
Weitere Artikel zu EnBW Energie Baden-Württemberg Verkauf Exklusiv
 
 