Droht ein Treibstoffmangel? Die Bundesregierung sieht die Versorgung gesichert, bereitet sich aber auf weitere Maßnahmen vor. Was Kanzler Merz und Ministerin Reiche dazu sagen.
20.04.2026 - 13:59 Uhr
Hannover/Berlin - Die Bundesregierung sieht Deutschland für einen möglichen Treibstoffmangel im Zuge der Energiekrise gerüstet - warnt aber weiter vor Alarmismus. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kündigte "zeitnah" Beratungen im Nationalen Sicherheitsrat an. Über die Versorgung mit Kerosin wollten Wirtschafts- und Verkehrsministerium mit Versorgern, Flughäfen, Airlines und Verbänden heute beraten.