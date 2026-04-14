Steuerrabatt auf Sprit? Die Maßnahmen der Bundesregierung seien zu kurz gedacht, kritisiert die Ökonomin Veronika Grimm. Es gebe reichlich grundlegende Probleme, die endlich angepackt werden müssten.
14.04.2026 - 10:16 Uhr
Frankfurt/Main - Die "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm hält die beschlossenen Schritte der Bundesregierung zur Abfederung der Energiekrise für verfehlt. Die Maßnahmen seien "zu kurzfristig gedacht und nicht zielgenau", sagte die Ökonomin der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt am Rande einer Tagung der Landwirtschaftlichen Rentenbank und des Deutschen Bauernverbandes.