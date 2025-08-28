US-Präsident Trump hat der Wind- und Solarenergie den Kampf angesagt. Das Erstaunliche: Experten erwarten, dass das Wachstum der Erneuerbaren in den USA weitergeht.
Wer ein Blick auf die Zukunft der grünen Energie in den USA werfen will, muss zunächst in einen weißen Schutzanzug schlüpfen. Es folgen Handschuhe, Mundschutz und Schuhüberzieher. Dann geht es durch eine Luftdusche und eine Luftschleuse in den Reinraum der Batteriefabrik des Herstellers AESC. Möglichst jedes Staubkorn soll draußen bleiben. Drinnen drehen sich lange Rollen von schwarzen Karbonbändern, die gepresst und geschnitten werden. Am Ende des Prozesses entsteht eine Batteriezelle in einem Metallgehäuse, etwas kleiner als eine Cornflakespackung und rund 3,5 Kilo schwer. 13 000 dieser Zellen produziert AESC in seinem Werk in Smyrna im US-Bundestaat Tennessee jeden Tag. Diese liefert das Unternehmen an andere Firmen, die daraus große Batteriespeicher fertigen.