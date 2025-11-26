Energiepolitik Industriestrompreis begünstigt 0,1 Prozent der Betriebe
Die IHK Region Stuttgart erwartet eine geringe Wirkung des milliardenschweren Industriestrompreises und rügt die komplizierten Regelungen. Auch im Handwerk herrscht Unmut.
Mit rund drei Milliarden Euro jährlich will die Bundesregierung von 2026 an besonders energieintensive Unternehmen fördern. Der subventionierte Industriestrompreis begünstigt 91 Wirtschaftszweige mit hohem Abwanderungsrisiko – vor allem Chemie, Metall, Glas, Zement, die Produktion von Batteriezellen sowie Halbleitern.