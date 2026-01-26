Im Wahlkampf hatte Merz Windräder noch als «hässlich» bezeichnet. Als Kanzler will er den Ausbau solcher Anlagen nun vorantreiben. Dazu hat er zu einem Gipfeltreffen nach Hamburg eingeladen.
26.01.2026 - 04:30 Uhr
Hamburg - Bei einem Nordsee-Gipfel in Hamburg wollen Deutschland und andere Anrainerstaaten am Montag den Ausbau von Windkraftanlagen vor den Küsten weiter vorantreiben. Die Nordsee solle zum "größten Reservoir für saubere Energie weltweit" werden, hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) als Gastgeber des dritten Treffens dieser Art als Ziel ausgegeben. Kleiner Dämpfer: Mit Frankreich und Großbritannien sind zwei wichtige Anrainer nicht auf Spitzenebene dabei.