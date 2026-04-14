Der Iran-Konflikt und besonders der eingeschränkte Verkehr durch die Straße von Hormus treibt weltweit Energiepreise in die Höhe. Kanada setzt nun einen sofortigen Tankrabatt um.

red/dpa 14.04.2026 - 19:25 Uhr

Vor dem Hintergrund gestiegener Energiepreise durch den Krieg der USA und Israels gegen den Iran setzt Kanada eine Bundessteuer auf Benzin und Diesel vorübergehend aus. Ab kommender Woche werde damit der Benzinpreis um bis zu zehn kanadische Cent pro Liter und der Dieselpreis um bis zu vier kanadische Cent pro Liter sinken, sagte Premierminister Mark Carney. Die Regelung solle bis zum 7. September und auch für Flugbenzin gelten.