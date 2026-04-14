Der Iran-Konflikt und besonders der eingeschränkte Verkehr durch die Straße von Hormus treibt weltweit Energiepreise in die Höhe. Kanada setzt nun einen sofortigen Tankrabatt um.

Vor dem Hintergrund gestiegener Energiepreise durch den Krieg der USA und Israels gegen den Iran setzt Kanada eine Bundessteuer auf Benzin und Diesel vorübergehend aus. Ab kommender Woche werde damit der Benzinpreis um bis zu zehn kanadische Cent pro Liter und der Dieselpreis um bis zu vier kanadische Cent pro Liter sinken, sagte Premierminister Mark Carney. Die Regelung solle bis zum 7. September und auch für Flugbenzin gelten.

 

Der Benzinpreis in Kanada ist seit Beginn der Angriffe auf den Iran um rund 27 Prozent gestiegen, schrieb der Sender CBC unter Berufung auf Regierungsangaben.

Unsere Empfehlung für Sie

Illegale Autorennen: Wo werden im Kreis Böblingen illegale Rennen gefahren?

Illegale Autorennen Wo werden im Kreis Böblingen illegale Rennen gefahren?

Die Polizei-Statistik zeigt: Immer mehr illegale Autorennen werden im Kreis Böblingen gefahren. Wo die Schwerpunkte sind.

„Die heutige Senkung der Verbrauchsteuer auf Kraftstoffe ist eine verantwortungsvolle, vorübergehende Maßnahme, die im Einklang mit dem steht, was nötig ist, um eine stärkere Wirtschaft und eine erschwinglichere Wirtschaft aufzubauen“, sagte Carney.