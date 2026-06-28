Trotz höherer Großhandelspreise könnten die Gaskosten 2026 für Millionen Gaskunden etwas sinken. Vorausgesetzt, Versorger nehmen keine Preiserhöhungen mehr vor, sagt das Vergleichsportal Verivox.
28.06.2026 - 03:00 Uhr
Heidelberg - Die gestiegenen Großhandelspreise wegen der angespannten Lage im Nahen Osten haben sich nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox bislang kaum auf die Gasrechnungen der Haushalte in Deutschland ausgewirkt. Komme es nicht zu Preiserhöhungen, könnten Millionen Gaskunden im laufenden Jahr sogar mit sinkenden Kosten im Vergleich zum Vorjahr rechnen, heißt es in einer der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorab vorliegenden Analyse.