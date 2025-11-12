Ein Korruptionsskandal erschüttert die Ukraine: Zwei Minister treten zurück, während Ermittlungen gegen einen Selenskyj-Vertrauten laufen. Welche Rolle spielt der Energiesektor?
12.11.2025 - 17:05 Uhr
In der Ukraine haben Energieministerin Switlana Grintschuk und Justizminister Herman Haluschtschenko wegen des Korruptionsskandals im Energiesektor ihren Rücktritt erklärt. In ihrer in Onlinediensten verbreiteten Rücktrittserklärung betonte Grintschuk, sie habe nicht gegen das Gesetz verstoßen. Kurz darauf reichte auch Haluschtschenko seinen Rücktritt ein, wie Regierungschefin Julia Swyrydenko mitteilte.