Wasserstoff spielt eine zentrale Rolle bei der Energiewende. Nun wurde ein natürliches Vorkommen in der Grenzregion von Belgien und Frankreich entdeckt.
Belgien sitzt auf einer gigantischen Blase aus Wasserstoff. Die Aufregung in dem rohstoffarmen Land ist groß, denn der Energieträger ist eine umweltfreundliche Lösung für viele Probleme unserer Zeit. Die Freude wird allerdings getrübt, denn entdeckt haben das Vorkommen in rund 4000 Metern Tiefe französische Wissenschaftler. Das war allerdings eher Zufall, denn sie waren vor drei Jahren im nahen Lothringen eigentlich auf der Suche nach der Möglichkeit, Methangas aus stillgelegten Kohlegruben zu gewinnen.