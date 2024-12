Die EU und Japan haben das vergangene Jahrzehnt in Sachen Stromnetzpatente dominiert. Zuletzt kam aus China neuer Schwung in das Themenfeld.

dpa 10.12.2024 - 03:00 Uhr

München - China treibt die Entwicklung bei Stromnetztechnologien voran. Das Land hat die EU im Jahr 2022 als größten Anmelder internationaler Patentfamilien in diesem Bereich verdrängt, wie eine Studie es Europäischen Patentamts (EPA) zusammen mit der Internationalen Energieagentur (IEA) zeigt. Zudem geht es vor allem auf die Entwicklung in China zurück, dass bei den Anmeldungen in den letzten Jahren nach längerer Stagnation wieder ein Anstieg zu verzeichnen war.