Der Energieversorger setzt auf Wind, Sonne und Wasserstoff - und steigert die Produktion aus Erneuerbaren. Zugleich drängt der Konzernchef auf Reformen.
25.03.2026 - 10:36 Uhr
Der Energieversorger EnBW hat das vergangene Jahr mit Rekord-Investitionen in erneuerbare Energie und den Umbau der Energieinfrastruktur abgeschlossen. Trotz eines gesunkenen Gewinns sprach Vorstandschef Georg Stamatelopoulos von einem erfolgreichen Geschäftsjahr, in dem der Karlsruher Konzern wichtige Meilensteine erreicht habe.