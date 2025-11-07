Eine neue Drehscheibe für die Versorgung Osteuropas mit US-Gas entsteht in Griechenland. Über die Transbalkan-Pipeline wird Gas in die Ukraine geliefert..
Vertreter aus 23 europäischen Staaten und den USA haben sich zwei Tage lang in der griechischen Hauptstadt Athen getroffen, um über die Neuausrichtung der europäischen Gasversorgung zu beraten. Die EU will die Einfuhren von russischem Erdgas bis Ende 2027 schrittweise beenden. Vor allem osteuropäische Länder, die bislang fast vollständig von russischem Gas abhängig waren, stehen dadurch vor großen Herausforderungen. Nun richtet sich der Blick auf Athen und Washington: Die USA sollen als Lieferant und Griechenland als zentraler Knotenpunkt für das künftige Versorgungsnetz Ost- und Südosteuropas eine Schlüsselrolle übernehmen.