Völlig unscheinbar befindet sich der Energieversorger für die Schelmenäcker-Siedlung (Kreis Esslingen) in dem Gebäude mit Kindergarten und Jugendhaus. Was kann das Kraftwerk?
20.08.2025 - 08:00 Uhr
Man muss schon Experte sein, um zu erkennen, dass sich in diesem Gebäude außer dem Jugendhaus und dem Kindergarten auch ein Kraftwerk befindet. Gerade mal ein kleiner, ziemlich rundlicher Kamin kündet davon. Es ist ja auch nicht sonderlich groß. Die Fachleute von den zuständigen Stadtwerken Leinfelden-Echterdingen sprechen lieber von einer Energiezentrale, aber ganz offiziell heißen die wichtigsten Wärmeerzeuger in diesem Ding Blockheizkraftwerke.