Windräder an Land sind vor Ort oft umstritten - sollen aber eine zentrale Rolle bei der Energiewende spielen. Der Ausbau nahm 2025 richtig Fahrt auf.
15.01.2026 - 11:56 Uhr
Berlin - Der Ausbau von Windrädern an Land in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr deutlich beschleunigt. Die neu installierte Windenergieleistung wuchs nach Angaben von Branchenverbänden gegenüber dem Vorjahr um mehr als 50 Prozent. Neu in Betrieb gingen 958 Windräder mit einer Leistung von insgesamt rund 5,2 Gigawatt. 2025 sei das zweitbeste Jahr beim Ausbau der Windenergie gewesen, teilten der Bundesverband Windenergie sowie der Verband VDMA Power Systems mit.