100 Windräder sollten jedes Jahr ans Netz gehen, damit Baden-Württemberg seine Klimaziele erreicht. Davon ist der Südwesten aktuell meilenweit entfernt.

Jonas Schöll 18.07.2024 - 14:48 Uhr

Energiewende im Schneckentempo: Der Ausbau der Windenergie ist in Baden-Württemberg in den vergangenen Monaten ins Stocken geraten. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres seien im Südwesten nur sechs neue Anlagen ans Netz gegangen, teilten die Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg (PEE BW) und der Bundesverband Windenergie in Baden-Württemberg am Donnerstag mit.