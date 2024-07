Der Energieversorger ist nach Wangen in ein rundum erneuertes Gebäude übergesiedelt. Die Wärme stammt aus dem Abwasser, der Strom aus PV-Anlagen – selbst der Aufzug erzeugt beim Bremsen Energie. Am Sonntag kann sich jeder selbst einen Eindruck verschaffen.

Thomas Faltin 19.07.2024 - 14:54 Uhr

So geht Zukunft – das wollen die Stadtwerke Stuttgart an ihrem neuen Firmensitz in der Kesselstraße 23 in Wangen demonstrieren, der in diesen Tagen eingeweiht wird. Am Sonntag, 21. Juli, sind auch alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich den „Energie-Campus“ und die „Energie-Plaza“ anzuschauen, wie manches etwas großspurig genannt wird. Das Parkhaus heißt dort jetzt „Mobilitätshub“. Diese Zukunft umfasst im Übrigen nicht nur die Energieversorgung, sondern auch das moderne Arbeiten – selbst KI ist dafür im Einsatz.