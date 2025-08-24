Energiewende nimmt Fahrt auf: Anträge zum Bau von 24 Windrädern beim Landratsamt Ludwigsburg eingegangen

Das Windrad in Ingersheim war anfangs ein riesiger Zankapfel, wurde von Kritikern erbittert bekämpft, hat sich aber über die Jahre zu einem Wahrzeichen der Gemeinde gewandelt. Wesentlich für den Bekanntheitsgrad war wohl auch der Umstand, dass es die erste Anlage ihrer Art im Landkreis Ludwigsburg war und bis heute ist. Dieses Alleinstellungsmerkmal dürfte jedoch schon bald perdu sein und das Ingersheimer Windrad eines von vielen im Kreis sein. Denn beim Landratsamt Ludwigsburg sind mittlerweile für insgesamt 24 Anlagen Anträge auf eine Genehmigung eingegangen.