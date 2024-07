Für Deutschlands Übergang zu sauberer Energie gibt es Milliarden aus Brüssel. Was mit damit gemacht wird, steht schon fest - und muss auch umgesetzt werden, damit das Geld fließt.

dpa 16.07.2024 - 16:11 Uhr

Brüssel - Deutschland bekommt weitere Milliarden aus Brüssel für Investitionen in die Energieinfrastruktur. Die EU-Finanzminister billigten bei einem Treffen in der belgischen Hauptstadt einen zuvor bei der EU-Kommission gestellten Antrag der Bundesrepublik für 2,3 Milliarden Euro. Die Mittel trügen dazu bei, Deutschlands Übergang zu sauberer Energie zu beschleunigen, indem der Anteil der erneuerbaren Energien am deutschen Energiemix erhöht werde, teilte der Ministerrat mit.