Max Koch und Max Plessing wollen mit einem Wein-Energydrink überzeugen: Mit ihrem Produkt Weinfly sind die Schulfreunde aus Fellbach und Weinstadt im Oktober erstmals als Sponsoren und mit einem Stand bei der Erotikmesse „Venus“ in Berlin vertreten.

Eva Herschmann 03.09.2024 - 11:26 Uhr

Die Zeit des Anbiederns ist für sie vorbei. Seit der Firmengründung 2019 haben Max Koch aus Fellbach und Max Plessing aus Weinstadt versucht, mit Weinfly, einem Wein-Energydrink, einen Fuß in die traditionelle Weinwelt zu bekommen. Inzwischen ist es den beiden Schulfreunden egal, dass die Weinbranche nichts davon wissen will. Sie wollen sich nicht mehr in die althergebrachten Strukturen einfügen. Stattdessen setzen sie auf Social Media bei der Vermarktung – und auf Provokation.